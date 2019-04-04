Güncelleme - Ayrı Yaşadığı Eşinin Boğazını Kesen Zanlı Tutuklandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde, ayrı yaşadığı eşinin boğazını kestiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D'yi (48) çıkan tartışma sonucu boğazından bıçakla yaralayan Y.D. (58), olaydan birkaç saat sonra polise giderek teslim oldu.

Gözaltına alınan zanlı Y.D, emniyetteki işlemlerinin ardından Buldan Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık sorgusunda, evine gittiği eşi Ayşe D. ile aralarında kavga olmadığını, sadece kısa süreli bir arbede yaşadıklarını öne süren Y.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde, bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe D'nin evine gelen Y.D, çıkan tartışma sonucu eşini boğazından bıçaklamış ve kaçmıştı. Ayşe D, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırılmıştı.

Bu arada Ayşe D'nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA