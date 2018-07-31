Güncelleme - Aydın'da Sağanak Demiryolu Ulaşımını Aksattı

Aydın'ın Buharkent ilçesindeki sağanak nedeniyle Denizli-İzmir tren seferleri durduruldu. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Buharkent ilçesine vekaleten bakan Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağanak yüzünden Sarayköy ile Buharkent ilçeleri arasında kalan Kızıldere mevkisindeki tren raylarının zarar gördüğünü söyledi.



Büyüknalçacı, "10 metre uzunluğunda, yaklaşık 70 santim civarında bir boşluk mevcut. Denizli'den gelen tren Denizli'ye, Nazilli'den gelen de geri döndü. Şu anda bekleyen bir trenimiz yok. Demiryolu çalışanları orada çalışmalarına devam ediyor. Geceden önce açılmayacak. Sabaha kadar bir seferin yapılmayacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



Raylarda çalışma başlatıldı



Karacasu Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.



Büyüknalçacı incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, demiryollarında yaklaşık 10-15 metrelik mesafede boşlukların oluştuğunu belirtti.

Büyüknalçacı seferlerin durdurulduğunu ve sabaha kadar yapılamayacağını yenileyerek sel oluşumunu şöyle özetledi:

"Yukarıdaki derelerden bir tanesinin taşmasıyla, dere ıslah olduğu halde şiddetli yağış neticesinde karayollarının tamamı suyla kaplanıyor ve ağaçlar menfezler tıkıyor. O sebeple de böyle bir sel oluşuyor. Yolcular zarar görmeden geri gönderildi."

Jandarma ekiplerinin bölgede aldıkları önlemler sürüyor.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla da menfezlere dolan kum ve ağaç parçaları temizleniyor.