Güncelleme - Antalya'daki Kargo Şirketi Çalışanlarına Fetö/pdy Operasyonu

Antalya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan bir kargo şirketinin 13 çalışanından 8'i tutuklandı.



Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu öne sürülen kargo şirketi çalışanlarından bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltına alınan şüpheli sayısı 13'e yükseldi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramada, örgütle bağlantısı bulunan şirket belgeleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.