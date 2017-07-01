Güncelleme - Antalya'daki Çöplük Yangını

Antalya'nın Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki çöplük alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.



Kadriye Mahallesi'ndeki çöplük alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.



Yangının, civarda bulunan evlere sıçramaması için önlem alan itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında maddi hasar ve can kaybı meydana gelmedi.