GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sarıabalı Mahallesi Koyak mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Antalya ve Serik Orman İşletme Müdürlüklerine ait 12 arazöz ve 4 yangın söndürme helikopteriyle müdahale edildi.

"4 hektar ormanlık alan zarar gördü"

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangının söndürüldüğünü söyledi.

İlk belirlemelere göre yangında 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü ve bir miktar zeytinlik alanın yandığını ifade eden Dikici, henüz yanan ev, sera veya araç bilgisi ulaşmadığını kaydetti.

Civardaki sera alanlarına sıçramaması için yoğun çaba sarf edilen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA