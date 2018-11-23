Güncelleme - Antalya'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 26 Yaralı
Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin idaresindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.
Kazada 5 yaşındaki Aziz Sino olay yerinde hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavisi süren yaralılardan 6 yaşındaki Hısen Sino'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.