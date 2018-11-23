Güncelleme - Antalya'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 26 Yaralı

Güncelleme - Antalya'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 26 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Güncelleme - Antalya'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 26 Yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesinde Suriyeli işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir çocuk yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'dan Antalya'ya Suriyeli işçileri taşıyan Faik Gültekin idaresindeki 63 F 3240 plakalı minibüs, Akseki-Manavgat kara yolu Güçlüköy mevkisinde devrildi.


Kazada 5 yaşındaki Aziz Sino olay yerinde hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavisi süren yaralılardan 6 yaşındaki Hısen Sino'nun da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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