Güncelleme - Alışveriş Merkezindeki Yürüyen Merdiven Kazası

Samsun'un Canik ilçesinde bir alışveriş merkezinde 28 öğrencinin yaralanmasına neden olan yürüyen merdiven kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişinin ifadesine başvuruldu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma ve idari inceleme başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kazada yaralanan öğrencilerin tamamının taburcu edildiği, kazayla ilgili adli soruşturma açıldığı, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce de idari inceleme başlatıldığı belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise hafif şekilde yaralanan öğrencilerden 3'ünün bir gece gözetim altında tutulduğu, etkinlikte 14 öğretmenin görevli olduğunun belirlendiği aktarıldı.

Mağdur öğrencilerin velilerinin sorumlulardan şikayetçi oldukları aktarılan açıklamada, olaya ilişkin bilirkişi görevlendirildiği, alışveriş merkezi çalışanı 3 kişinin şüpheli olarak ifadesinin alındığı kaydedildi.

Dün, Canik Fatih Ortaokulundan bir grup öğrenci, öğretmenleri gözetiminde bir alışveriş merkezindeki sinemaya götürülmüş, sinema çıkışı yürüyen merdivenle aşağı inmek isteyen öğrenciler, merdivenin son basamaklarında bir arkadaşlarının düşmesi sonucu birbirlerine çarparak üst üste devrilmiş, kazada 28 öğrenci hafif şekilde yaralanmıştı.