Güncelleme - Ailesinden 5 Kişiyi Öldürdü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ağabeyi, babası, yengesi ve 2 yeğenini av tüfeğiyle vurarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Eğerli köyünde aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan S.A. ile ağabeyi Hicabi A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.A'nın av tüfeğiyle rastgele ateş etmesi sonucu babası Hamo, ağabeyi Hicabi, yengesi Serpil ile yeğenleri Ceyda (2) ve Devran A. (3) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ardından aynı tüfekle intihar girişiminde bulunan S.A, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

S.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan olay yerine gelen güvenlik güçleri, inceleme çalışmalarına başladı.