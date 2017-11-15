Güncelleme - Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit düştü.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imhası amacıyla operasyon başlatıldı.



Operasyonda, güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.



Helikopterle bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirilen yaralı uzman çavuş, buradaki müdahalelere rağmen şehit oldu.



Bölgedeki operasyonunun sürdüğü belirtildi.