Güncelleme - Afyonkarahisar'da Cinayet

Afyonkarahisar'da hastanenin kantininde tartıştığı kişi tarafından silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin kantininde Hörü Sarıkan (38) ile dini nikahla yaşadığı öğrenilen Hasan Hüseyin C. (75) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışma sırasında Hasan Hüseyin C, "Ben sana beni dolandırma demedim mi?" diyerek, Sarıkan'a tabancayla birkaç el ateş etti. Sarıkan, vücuduna isabet eden mermilerle olay yerinde hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Sarıkan'ın cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Yaklaşık 3 yıldır Çay ilçesine bağlı Eber Köyü'nde birlikte yaşayan iki çocuk annesi Sarıkan ile Hasan Hüseyin C. arasında 40 gün önce de tartışma çıktığı, kadını pompalı tüfekle başından ve omzundan yaralayan zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Hasan Hüseyin C'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, olaydan sonra zanlı ve Sarıkan'ın ayrı yaşamaya başladıkları bildirildi.

Zanlının emniyetteki ifadesinde gözündeki rahatsızlık için geldiği Afyonkarahisar Devlet Hastanesinin kantininde Sarıkan'ı tesadüfen gördüğünü söylediği belirtildi.