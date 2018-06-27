Adıyaman'da Düşen Uçakta Ölen Kursiyer Pilot, Uçuşu Tamamlayabilseydi Pilot Olacaktı

Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

DÜŞEN UÇAKTA KURSİYER PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti. Gür, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade etti. Gür kaza ile ilgili şunları söyledi: "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." Bu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.

UÇUŞU TAMAMLASA PİLOT OLACAKTI

Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Kazanın meydana geldiği bölgede itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.