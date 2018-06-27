Adıyaman'da Düşen Uçakta Ölen Kursiyer Pilot, Uçuşu Tamamlayabilseydi Pilot Olacaktı
Gaziantep Üniversitesine ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot hayatını kaybetti. Kazada ölen kursiyer, uçuşu tamamlayabilseydi pilotluk sertifikası almaya hak kazanacaktı.
Gaziantep Üniversitesine (GAÜN) ait eğitim uçağının Adıyaman'da düşmesi sonucu kursiyer pilot Mehmet Önal hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.
DÜŞEN UÇAKTA KURSİYER PİLOT HAYATINI KAYBETTİ
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Uçuş Eğitim Akademisine ait iki eğitim uçağının sabah saatlerinde Gaziantep Havalimanından havalandığını belirtti. Gür, Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Aşağı Söğütlü köyü yakınlarında saat 09.00 civarında içerisinde kursiyer pilotun bulunduğu uçağın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü ifade etti. Gür kaza ile ilgili şunları söyledi: "38 saatlik uçuşu tamamlamaya çalışırken öndeki uçağın düşmesi sonucu kursiyer öğrencimiz vefat etti. Arkadaki uçakta herhangi bir sıkıntı yok." Bu arada kursiyer pilotun düştüğü yer ile uçağın enkazı arasında 20 kilometrelik mesafe bulunduğu belirlendi.
UÇUŞU TAMAMLASA PİLOT OLACAKTI
Kazada yaşamını yitiren kursiyer Mehmet Önal'ın kursiyer olarak son uçuşunu gerçekleştirdiği ve uçuşu tamamlaması halinde pilotluk sertifikası almaya hak kazanacağı öğrenildi.
İNCELEME SÜRÜYOR
Kazanın meydana geldiği bölgede itfaiye ve sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerinin incelemesi sürüyor.
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Bence bilmediğiniz konularda boş yapmayın. Bu savaş uçağı değil bildiğimiz Cessna 172 eğitim uçağı.Bu uçaklarda paraşüt bulunma zorunluluğu olmaz. Arkadaşın uçaktan atlamak yerine yapması gereken araziye acil iniş yapmasıydı.Tabiki olayın ayrıntıları belli değil.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah rahmet eylesinCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Allah ailesine sabırlar versin. ne biçim kader. kendini kurtarmaya çalışmış kursiyerin ve uçağın neden paraşütü yok. aile dava açmalı.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Allah yakınlarına sabır versin.. Bu tür kazalar hemen hemen her sene oluyor. Ne tür önlemler alınıyor .. mesela paraşüt var mı varsa kalitesi nedir çalışıyor mu...Cevap Yaz 3 Yayından KaldırGAVUR ALİ : Allah sevdiklerine sabır versin Paraşüt açılmazsa yenisini veriyorlar3 1 Yayından Kaldır