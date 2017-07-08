Güncelleme - Adana'da Orman Yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.



İlçeye yaklaşık 25 kilometre mesafedeKİ Eskimantaş Mahallesi kırsalındaki kızılçam alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü.



Bunun üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra yangın söndürme helikopterleri ve uçaklar yönlendirildi.



Havadan 5 helikopter ve 2 uçak, karadan da 40 arazöz, 15 su tankı, 7 dozer ve 2 ekskavatör ile 300 orman işçisiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.



Soğutma çalışmaları süren yangının ne kadar büyüklükte bir alanda zarara yol açtığının ise henüz tespit edilemediği öğrenildi.