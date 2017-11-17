Güncelleme - Adana'da Kadın Cinayeti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadın, evinin önünde silahla vurularak öldürüldü.



Tellidere Mahallesi'nde Tuba Çelik (35), evinin bulunduğu apartmanın önünde yerde hareketsiz halde bulundu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin araştırmasında kadının tüfekle vurulduğu tespit edildi.



Kentteki bir eğlence merkezinin ortağı olduğu öğrenilen kadının cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kadının vurulma anı ise evinin bulunduğu apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.



"Camiye giderken cesetle karşılaştı"



Apartman sakinlerinden Mehmet Doğuşlu (70), saat 03.00 sıralarında iki el silah sesi duyduğunu, saat 06.00 civarında sabah namazını kılmak için evinden çıktığı sırada kadını yüz üstü yerde yatarken gördüğünü belirtti.



Doğuşlu, kadını yerden kaldırmaya çalıştığını belirterek, "Vücudunda kan izine rastlamadım. Nabzını kontrol ettiğimde hayat belirtisi de bulunmuyordu. Durumu polis ev sağlık ekiplerine hemen bildirdim" dedi.



Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.