Güncelleme - Adana'da İki Kadının Bıçaklanması

Adana'da tartıştığı kayınbiraderi tarafından bıçaklanan kadın ile olaya şahit olan ve kaçarken yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Merkez Seyhan ilçesinde kaynı Ömer T. tarafından evinde bıçaklanan Fadime T. kaldırıldığı Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.



Olaya şahit olan ve kaçmaya çalıştığı sırada sokakta yaralanan Azize S. ise Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Gözaltındaki zanlı Ömer T. ise Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlı daha sonra adliyeye sevk edildi.



Olay



Sarıhamzalı Mahallesi'nde dün Fadime T, evinde tartıştığı kayınbiraderi Ömer T. tarafından bıçaklanmıştı. Saldırgan evde misafir olarak bulunan Azize S'yi ise kaçmaya çalışırken sokağa çıktığı sırada yakalayıp bıçaklamıştı.



Ağır yaralanan kadınlar hastanelere kaldırılmıştı. Saldırgan Ömer T. ise mahalle sakinlerince yakalanıp suç aleti bıçakla polis ekiplerine teslim edilmişti.



Zanlı Ömer T'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu, ağabeyi ve yaraladığı yengesiyle uyuşturucu için para istemesi nedeniyle daha önce birçok kez tartıştığı iddia edilmişti.