Güncelleme - Adana'da Fetö/pdy Operasyonu

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 39 zanlı gözaltına alındı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edilen bazı zanlılar hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, farklı meslek gruplarından 11'i kadın 39 kişi gözaltına alındı.



Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.



Zanlılar arasında bulunan ve hamile olduğu anlaşılan B.R.K, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.



Diğer 38 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.