Güncelleme 4 - Kütahya ve Bilecik'teki Orman Yangınları

Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Kütahya sınırlarından Bilecik sınırlarına geçen yangın ile ilgili, "Boşaltılması gereken bir köy yok. Şu an tehdit altında olarak algılanan Camiliyayla Köyü hiçbir risk içermiyor. Biz kriz masamızı burada oluşturduk. Dolayısıyla vatandaşlarımızın burada yaşayan yakınlarının hayatı için endişeye kapılıp buraya gelmeleri sadece bizim çalışmalarımızı aksatır. Vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz." dedi.



Kütahya'da iki ilçede çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılırken, Domaniç'teki yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesine sıçradı.



Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 Eylül'de Domaniç'in Çukurca beldesi yakınlarındaki Ballıca mevkisinde çıkan orman yangınının rüzgar nedeniyle tekrar etkili olmaya başladığını söyledi.





Ekiplerin her iki ilçedeki yangına müdahale etmek için çalıştığını aktaran Oktar, "Dozerlerle yapılan çalışmayla etrafı kontrol altına alınan yangının yayılması ve ilerlemesi durdurulmuştu ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangın yine başladı. Aynı zamanda Emet ilçesine bağlı Kabaklar köyünde de büyük bir orman yangını çıktı. Ekiplerin ve yangın söndürme helikopterlerinin bir bölümünü o bölgeye sevk ettik. Tedbir amaçlı Kabaklar köyünü boşalttık." diye konuştu.





Oktar, yangınlar nedeniyle istedikleri takviye ekiplerin bölgeye ulaştıkça Domaniç ve Emet'te görevlendirildiğini, müdahale eden ekiplerin arttığını belirtti.





Öte yandan Oktar, Kütahya Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile Emet'in yangın nedeniyle boşaltılan, bir ev ve ahırın yandığı Kabaklar köyünde inceleme yapıyor.





Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin çalışmalarına son verdiği Emet'te yangına karadan müdahale ediliyor.





Bir dozerin yanarak kullanılamaz hale geldiği Domaniç'teki yangın, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.





AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Kütahya'daki orman yangınlarına, gün içinde 5 uçak, 20 helikopter, 143 arazöz ve 24 dozerle müdahale edildi.



Bozüyük'teki ormanlık alana sıçradı



İlçedeki Kızılsaray Yaylası mevkisinden, Karanlıkdere ve Çavuşeğreği mevkilerine sıçrayan yangın, Sofular mevkisine doğru ilerliyor.

Farklı noktalarda etkili olan yangın, bir taraftan da Çiçekli Yayla mevkisinden Kömürsu mevkisine doğru büyüyor.

Bilecik ve çevre illerden çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Bazı orman işçilerinin dumandan etkilendiği bildirildi.



Öte yandan, Camiliyayla Köyü'ne gelen Bilecik Valisi Tahir Büyükakın ve Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, burada kısa bir toplantı yaptı. Toplantıda, stratejik plan belirlenirken, bölgeyi inceleyebilmek için gece görüşlü helikopter istendi.





Bilecik Valiliği tarafından kent merkezinde bir kriz masası oluşturuldu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri ve güvenlik güçleri, yangını seyretmek ve çalışmalara yardım etmek için gelenleri olay yerinden uzaklaştırdı.

Hafif esen rüzgarın hızını artırmasıyla yangınının daha fazla büyümesi ve yayılmasından endişe ediliyor.





Bu arada Camiliyayla Köyü'ndeki caminin minaresinden, "Her ihtimale karşı yanınıza eşyalarınızı da alarak köy meydanında toplanın" şeklinde anons yapıldı ve alevlerin köye sıçraması durumunda hazırlıklı olmak amacıyla bölgeye güvenlik şeridi çekildi.

Köy halkı, yetkililerden yangının söndürülmesi için daha çok önlem alınmasını istedi.



Vali Büyükakın



Bölgeyi incelemek için helikopter ile tur atan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halihazırda risk altında olan bir köy olmadığını ve çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.



Büyükakın, Dodurga bölgesinde yangının sürdüğünü belirterek, "Jandarma Komutanlığından istediğimiz helikopter ile orman bölge müdürüz, işletme müdürümüz, jandarma komutanımız ve Bozüyük Belediye Başkanımızla beraber tepeden inceledik. Yangın ilerleme bölgelerini işaretleyip koruma bantları oluşturduk, yayılmasını engelleyecek şekilde. Küçüküç mevkisinden Sofular Göleti'ne kadar olan bölgeyi koruma bantlarına aldık. Yine Sofular Göleti'nden Kırsaray mevkisine kadar olan bu bölgeye de başka koruma bandı çektik." diye konuştu.



Sahada 40 arazöz, 20 dozer, 10 kepçe, 15 su tankı, 5 ambulans ve 350 kişi bulunduğunu kaydeden Vali Büyükakın, "16 helikopter ile de tepeden gün boyu müdahale ediyoruz. Yarın sabahtan itibaren çalışmalarımız hızla sürecek. Boşaltılması gereken bir köy yok. Şu an tehdit altında olarak algılanan Camiliyayla Köyü hiçbir risk içermiyor. Biz kriz masamızı burada oluşturduk. Dolayısıyla vatandaşlarımızın burada yaşayan yakınlarının hayatı için endişeye kapılıp buraya gelmeleri sadece bizim çalışmalarımızı aksatır. Vatandaşlarımızı hassasiyete davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.