Güncelleme 4 - İzmir'deki Makilik ve Orman Yangını

İzmir'in Menderes ilçesinde makilikte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayıldı.



Şaşal Mahallesi yakınlarında bozuk orman ve makilik arazide başlayan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçradı. Yangının büyümesi üzerine çevre ilçelerle Aydın ve Balıkesir'den de kara ve hava ekipleri bölgeye sevk edildi.



Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter, 4 uçak ve 50 arazözün yanı sıra çevre belediyelerden ekiplerle alevlere müdahale ediliyor.



İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının 100 hektardan fazla alanda etkili olduğunu, yangının devam ettiği bölgede yerleşim yeri bulunmadığını belirtti.



Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez'in de bölgeye geleceğini kaydeden Aybal, "Dağlık alanda devam etmesi nedeniyle müdahalede güçlük yaşanıyor. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



Öte yandan, güvenlik nedeniyle Menderes ile Gümüldür'ü bağlayan yol, trafiğe kapatıldı.



Yangının hava kararmadan kontrol altına alınması için helikopter ve uçakların Tahtalı Baraj Gölü ve Gümüldür sahilinden su alarak bölgeye aralıksız sortiler düzenlediği, çalışmaların etkisiyle yoğun dumanın son 1 saatte hafiflediği gözleniyor.



Bazı bölgelerde sık orman arazilerinin küle dönüşmesi ise dikkati çekiyor. Yangının etkili olduğu alan içinde bulunan bir taş ocağındaki yaklaşık 30 çalışanın tahliye edildiği de aktarıldı.



Su verilmeye başlanıyor



Yangın nedeniyle Menderes ile Gümüldür ve Özdere mahallelerinde elektrik kesintisi uygulandı.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (İZSU), internet sitesinde Menderes'teki yangın nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi olduğu belirtildi. Buca, Gaziemir, Karabağlar ve Konak ilçelerindeki su kesintileriyle ilgili şu bilgilere yer verildi:



"Yangın nedeniyle İzmir kentimize büyük oranda su sağlayan Tahtalı Barajı ve Görece Arıtma Tesisi'ne enerji sağlayan enerji nakil hattı zarar görmüştür. TEDAŞ tarafından enerji verilemediğinden Tahtalı Barajı'ndan su alınamamaktadır. Bu nedenle su kesintisi uygulaması yapılmak zorunda kalınmıştır."



İZSU'dan yapılan son açıklamada ise Tahtalı Barajı Pompa İstasyonu ve Görece Arıtma Tesisi'ne enerji verilmeye başlandığı belirtildi.



Açıklamada, saat 19.00 itibarıyla pompa istasyonunun devreye alındığı ve arıtma tesisine su aktarmaya başlandığı belirtilerek si kesintisinden etkilenen Buca, Karabağlar ile Konak ilçesinin bir bölümünün saat 20.00'den itibaren gece yarısına kadar kademeli olarak su alabileceği kaydedildi.