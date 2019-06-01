GÜNCELLEME 3 - Türkiye-İran sınırında çatışma

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, sınırın Iğdır tarafında, güvenlik güçleri ile sınırdan geçmek isteyen bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 asker şehit oldu, biri ağır 5 asker yaralandı.

Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çatışmada şehit olan askerlerin sayısı 3'e yükseldi.

Şehit askerlerin naaşları aynı hastanenin morguna konuldu.

Desteğe giden 3 Mehmetçik kazada yaralandı

Çatışmanın ardından takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.

Bölgeye giden takviye ekipleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

Şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı

Çatışmada şehit düşen askerlerin naaşlarının memleketlerine gönderilmesi için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında tören düzenlendi.

Şehitlerin naaşları, basına kapalı gerçekleştirilen törenin ardından uçakla memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: AA