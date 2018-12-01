Güncelleme 3 - Fransa'da Akaryakıt Zammı Protestoları Sürüyor

Fransa'da, akaryakıt zamları ülke genelinde protesto edilirken, başkent Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan ve şiddet olayları başlatan "sarı yelekliler"e polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, bugün başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte gösteri düzenliyor.

Eylemciler, sabahın erken saatlerinde yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Paris'in ünlü Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplandı. Polis, Champs-Elysees Caddesi'ne girmelerine izin vermediği eylemcilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etti.

Eylemciler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polislere taş ve şişe fırlattı. Paris sokaklarında ayrıca sık aralıklarla ses bombaları patladı.

Polis ile eylemciler arasında Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde gerginlik tırmanırken, zaman zaman çatışma çıktı. Eylemciler, gösteride ayrıca "Macron istifa" sloganları attı ve birçok binanın üzerinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron karşıtı yazılar yazdı.

Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine geldi.

İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Lunez, yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Paris'teki gösterilerde kamu düzenini sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe de açıklamasında, Paris'teki gösteriye 5 bin 500 eylemcinin katıldığını belirterek, polislerin şiddete maruz kaldığını savundu.

Gösterideki şiddet olaylarını kınadığını ifade eden Philippe, gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'teki gösterilerde 224 kişi gözaltına alındı, 14'ü polis olmak üzere en az 92 kişi yaralandı. Haberlerde, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 75 bin kişi katıldığı belirtildi.

Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu. Paris'teki gösterilerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapıyor.

Bu arada, muhalefet partileri "Sarı yelekliler"i destekliyor. Muhalefet partileri, hükümete gösterilerde şiddete izin vererek protestocuların meşruiyetini zedelemeye çalıştığı eleştirisinde bulundu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi'nin lideri Jean-Luc Melenchon, Marsilya'da düzenlenen gösteriye katıldı.

Diğer yandan Fransa'nın birçok kentindeki gösterilerde cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi. Ülkenin güneyindeki Marsilya kentinde polis, limanda birçok yeri ateşe verene eylemcilere sert müdahalede bulundu.

Avignon'daki gösteride çıkan olaylarda 3 kişinin yaralandığı ifade edildi. Toulouse kentindeki eylemde polis ile göstericiler arasında gergin anlar yaşandı.

Fransızların yüzde 84'ü destekliyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "sarı yelekliler"i destekliyor.

Protestocuların çoğu orta gelir grubundaki kişilerden oluşuyor.

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Eylemler nedeniyle 24 Kasım'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9'u hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.