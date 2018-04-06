Güncelleme 2 - Ümraniye'de Trafo Merkezinde Yangın

Ümraniye'de trafo merkezinde çıkan yangında bir teknisyen yaşamını yitirdi.

Yukarı Dudullu Mahallesi'ndeki TEİAŞ'a ait Dudullu Metro Trafo Merkezinde, henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.



Olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, TEİAŞ'ta teknisyen olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Gençhan yaşamını yitirdi.



Kontrol altına alınan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından teknisyen Gençhan'ın cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Belediyenin açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise metro hatları için hizmet vermeyen TEİAŞ'a ait Dudullu Metro Trafo Merkezi'nde henüz nedeni belirlenemeyen patlamanın ardından çıkan yangına Ümraniye, Dudullu ve Yenidoğan itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Kısa sürede söndürülen yangının ardından yapılan incelemede bir kişinin hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Trafo binası, tüm bölgenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni inşa edilmiş olup test aşamasındadır. Herhangi bir metro hattını etkilemesi söz konusu değildir. Metro inşaatları tamamlandıktan sonra bu trafo merkezinden enerji verilmesi planlanmaktadır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyoruz."