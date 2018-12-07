Güncelleme 2 - Mersin'de Sağanak Tarım Alanlarına Zarar Verdi

Mersin'de, 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.

Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, seralara ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesindeki tarım alanlarına da zarar verdi.

İlçede Bahşiş, Yeşiltepe ve Kulak Mahallelerindeki bazı seraların yanı sıra tarlalar sular altında kaldı. Özellikle, lahana, ıspanak ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği alanlarda zarar oluştu.

Çiftçiler, seraların onarımı için çalışmalara başladı.



5 bin dekarlık alanda zarar

Tarsus Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sular altında kalan tarım alanlarında inceleme yapıldı.

"Ekili alanın 4'de 1'i sular altında"

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Ali Ergezer, yaptığı açıklamada, Tarsus ilçesinde Bahşiş, Kulak, Yeşiltepe, Aliefendioğlu, Aliağa ve Köselerli mahallelerinde sera ve tarım alanının etkilendiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü ve bugün mahallelerde çiftçilerle görüştüğünü aktaran Ergezer, "Bu 6 mahallemizde modern olmayan ilkel seralarda kabak, biber, patlıcan yetiştiriliyor. Bu mahallelerimizdeki toplam 20 bin dekar alanın yaklaşık 5 bin dekarı şu an sular altında. Yani ekili alanın 4'de 1'i sular altında." dedi.

Ergezer, çiftçilerin ürünlerini sular nedeniyle hasat edemediğini ifade ederek, "Sular çekildikten sonra çiftçiler ürünlerin toplayacaklar ancak ürünler o zaman çürümeye başlar. Bugün çiftçilerle görüştük. Hepsi mağdur durumda. Her yıl, 'Seneye burada böyle bir şey yaşanmayacak' deniliyor. Ancak her yıl aynı sorunla karşılaşıyoruz. 20 yıldır çekilen bir çile. Yağmur devam etmezse çiftçiler 10 gün içerisinde ürünleri toplamaya girerler ama işe yarar ürün kalmaz. Biz de yağmur nedeniyle yüzeysel bir tespit yaptık. Pazartesinden itibaren gerçek tespitler yapılacak." değerlendirmesinde bulundu.