Güncelleme 2 - Kayseri'deki Bylock Operasyonu

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 55 zanlıdan 36'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan 55'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi.



Mahkemeye sevk edilen 39 zanlıdan 36'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol ve yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı, 16 şüphelinin mahkemedeki işlemleri sürüyor.



Operasyon kapsamında tutuklu sayısı 45'e yükseldi.



Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları belirlenen 104 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Zanlılardan 67'si gözaltına alınmış, daha sonra sayı 72'ye yükselmişti. Adliyeye dün sevk edilen 17 kişiden 9'u tutuklanmış, 6'sı adli kontrol ve yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında eski Boydak Holding yöneticisi Memduh Boydak'ın da ByLock kullanıcısı olduğu belirlenmişti.



Hakkında yakalama kararı bulunan diğer zanlılar aranıyor.