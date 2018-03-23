Güncelleme 2- Fransa'da Rehine Operasyonu

Fransa'nın güneybatısındaki Trebes kentinde silahlı bir kişinin süpermarkettekileri rehin alması üzerine başlatılan operasyon tamamlandı. Saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin alması üzerine başlatılan operasyon sona erdi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, süpermarkettekileri rehin alan kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Olay yerine intikal eden Collomb, burada yaptığı basın açıklamasında, saldırganın Carcassonne'da yaşayan 26 yaşında Redouane Lakdim olduğunu ve adi suçlardan takip edildiğini belirtti. Collomb, saldırganın ilk olarak Carcassonne'da bir aracı çaldığını, araçtaki iki kişiden birini öldürdüğünü, diğerini de yaralandığını söyledi.

Collomb, saldırganın ardından Carcassone'da polislere düzenlediği saldırıda bir polisi ağır yaraladığını aktardı. Saldırganın, daha sonra Trebes kentindeki süpermarkete gittiğini ifade eden Collomb, saldırganının burada süpermarkettekileri rehin aldığını ve iki kişiyi öldürdüğünü teyit etti.

Terör örgütü DEAŞ, saldırıları üstlendiğini açıkladı.

Le Monde gazetesinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, rehin alma olayında ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Zirvesi'nde Almanya Başbakanı Angela Merkel ile düzenlendiği ortak basın toplantısında olayla ilgili açıklamalar yaptı.

"Her şey bunun bir terör saldırısı olduğunu gösteriyor." diyen Macron, olayla ilgili resmi bir bilanço veremeyeceğini, Paris Savcısı François Molins'ın gerekli açıklamaları yapacağını kaydetti.

Başbakan Edouard Philippe ise "Ciddi bir durum ile karşı karşıyayız." dedi.

Paris Savcılığının terörle mücadele biriminin olayla ilgili soruşturma açtığını belirten Philippe, şu anda olayın mahiyeti ve saldırının ardındaki gerekçe hakkında bilgi veremeyeceğini fakat şu an eldeki tüm bilgilerin bunun bir terör saldırısı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Saldırganın 2013'ten beri Fransız istihbaratı tarafından izlendiği, 2016'da ise adi suçlardan dolayı cezaevinde kaldığı ve 1,5 yıl önce çıktığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde Carcassonne kentinde polislere düzenlenen silahlı saldırıda kullanılan aracın süpermarketin otoparkında bulunduğu ve bunun iki saldırıyı da aynı kişinin düzenlediğine dair kanıt olarak değerlendirildiği belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Trebes kentinde silahlı bir kişinin Super U isimli süpermarkettekileri rehin aldığı kaydedildi.

Kamu yayıncısı France Info kanalı da savcılığa dayandırdığı haberinde, süpermarketteki silahlı kişinin saldırıyı terör örgütü DEAŞ adına gerçekleştirdiğini yazdı.

Öte yandan RTL radyosu, Trebes şehrinin yakınındaki Carcassonne'da bir araçtan, yol kenarındaki polislere ateş açıldığını ve 2 polisin yaralandığını duyurdu. Yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.