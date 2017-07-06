Güncelleme 2 - Filipinler'de 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme 2 - Filipinler'de 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Güncelleme 2 - Filipinler'de 6,5 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'in orta kesiminde 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde en az 2 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Leyte kentine bağlı Masarayao'nun 3 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, 6,5 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Leyte belediyesi yetkilileri, ülkenin dağlık kesiminde yer alan Kananga köyünde deprem nedeniyle enkaz altında kalan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, en az 100 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekiplerin enkaz altında kalanları arama çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.