GÜNCELLEME 2 - Bursa'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekiplerince İnegöl ilçesinde bazı adreslere düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 49 kişiden 10'u tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin polis tarafından şafak vakti operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda kapılar koçbaşıyla kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, uyuşturucu ticaretinde bulundukları iddiasıyla 49 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarındaki aramalarda 98 gram metamfetamin, 242 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar, 519 uyuşturucu hap, 6 tabanca, tüfek, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı belirlenen bin 255 lira ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Seymen A, Cemil A, Kemal K, Ferdi K, Ayhancan Ç, Derya Ş, Öznur Ç, Tolga G, Ufuk G. ve Serdal T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 36 şüphelinin işlemleri sürüyor.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Başsavcılığımız koordinesinde Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinin işlemleri sonucunda yapılan 66 ayrı delillendirmede 49 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilmiştir. Soruşturma dosyamız kapsamında 49 şüphelinin yakalanması ve suç unsuru ele geçirilebilmesi amacıyla şüphelilerin ikametgahlarında arama yapılması için bugün Bursa ili ve İnegöl ilçesinde yapılan eş zamanlı operasyonda 49 şüpheli şahıs yakalanmıştır."

Kaynak: AA