Güncelleme 2 - Bolu Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Bolu merkezli 6 il ve KKTC'deki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri yapılanmasına yönelik operasyonda, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla yapılan çalışma kapsamında Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen 1 albay ile görevinden ihraç edilen 2 yarbay ve TSK'nın çeşitli birimlerinde aktif görevde bulunan 1 binbaşı, 2 üsteğmen ve 8 astsubayın savcılık sorguları tamamlandı.

Muvazzaf Albay Ali Murat Ersöz ve üsteğmen Etka Gökçen ile ihraç Yarbay Bülent Gökçicek, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve yapılanma hakkında bilgiler veren, aralarında bir yarbay ve binbaşının da bulunduğu M.E.A, Ö.R, İ.Ö.Ö, E.Y, A.E, T.A, Ü.K, İ.A, M.E.G, M.T. ve U.U. adli kontrol şartıyla salıverildi.

Askerlerin "mahrem imam"larından olduğu değerlendirilen ve FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen eski öğretmen Hasan Salbaş'ın da emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüpheli Salbaş'ın, örgütün ildeki eğitim yapılanması davasında tutuksuz yargılandığı ve şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı gerekçesiyle bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Öte yandan Hakkari'de gözaltına alınan muvazzaf yüzbaşının işlemleri sürüyor.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgütün mahrem yapısındaki kişilerle iletişim kurdukları değerlendirilen FETÖ/PDY üyelerinin tespiti amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, 2 gün önce Bolu merkezli, Kocaeli, İstanbul, Kırşehir, Hakkari, Diyarbakır ve KKTC'de düzenlenen operasyonlarda, 13'ü muvazzaf, 2'si ihraç edilmiş 15 asker ile askerlerin mahrem imamlarından olduğu değerlendirilen ve görevinden ihraç edilen öğretmen gözaltına alınmıştı.