Güncelleme 2 - Ağrı'da Terör Operasyonu

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan ve bir uzman çavuşun şehit olduğu çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imhası amacıyla operasyon başlatıldı.





Operasyonda, güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş yaralandı.





Helikopterle bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirilen yaralı uzman çavuş, buradaki müdahalelere rağmen şehit oldu.



Operasyonda, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde Eleşkirt ilçesinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı anımsatıldı.



Açıklamada, "Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir uzman çavuşumuz şehit olmuştur." bilgisi paylaşıldı.