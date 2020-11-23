GÜNCELEME - Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan
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GÜNCELEME - Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan

23.11.2020 22:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 22:50
GÜNCELEME - Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunda heyelan

Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.

Kara yolunun 5'inci kilometresi Yamaçdere-Çıraklar köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.

Toprak kayması nedeniyle yolda seyir halindeki 34 ZU 1097 plakalı otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Karayolları ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından temizlik çalışmasını tamamlayarak yolu trafiğe açtı.

Yetkililer, toprak kayması riskine karşı gerekli tedbirleri aldıklarını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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