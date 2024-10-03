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Zürih'teki Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Aras'ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor

Zürih'teki Bıçaklı Saldırıda Yaralanan Aras'ın Sağlık Durumu İyiye Gidiyor
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Dışişleri Bakanlığı, Zürih'teki anaokulu öğrencilerine yönelik bıçaklı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki Aras'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Konsolosluk ailesiyle temasta bulunarak durumu takip ediyor.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi, 1 Ekim'de İsviçre'nin Zürih kentinde anaokulu öğrencilerine yapılan saldırıya ilişkin, "Zürih'te 1 Ekim'de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki vatandaşımız Aras'ın sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Destek Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Zürih'te 1 Ekim'de anaokulu öğrencilerine yapılan bıçaklı saldırıda yaralanan 5 yaşındaki vatandaşımız Aras'ın sağlık durumunun iyiye gitmekte olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Zürih Başkonsolosluğumuz, aile ile temas halinde süreci yakından takip etmektedir. Aras'a acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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