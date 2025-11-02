Cumhuriyetin 102. Yılı Zürih'te Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü İsviçre'nin Zürih kentinde törenle kutlandı.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman ev sahipliğinde düzenlenen törene, İsviçre Türk Toplumu (İTT) Genel Başkanı Suat Şahin, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsviçre Başkanı Murat Şahin, birçok ülkenin diplomatik misyon temsilcileri ile İsviçre ve Türk toplumundan davetliler katıldı.

Başkonsolos Çorman, burada yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü sizlerle birlikte Zürih'te kutlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Cumhuriyet Bayramı, milletimizin bağımsızlık mücadelesinin taçlanışını ve egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçişini temsil eden en büyük bayramımızdır. 29 Ekim 1923'te yeni başkent Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisince ilan edilen Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlük, ilerleme ve çağdaşlaşma yolculuğunun simgesidir." dedi.

Cumhuriyet'in, Türk kadınları toplumsal yaşamda yer bulduğu, gençlerin özgürce düşünebildiği, çocukların iyi yetiştiği ve her vatandaşın eşit haklara sahip olduğu bir düzenin teminatı olduğunu vurgulayan Çorman, bu eşsiz mirası Türk milletine emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitleri ile gazileri sonsuz minnet ve saygıyla andı.

Çorman, "Zürih'te bu yılki kutlamalarımızın ayrı bir anlamı var. Uzun bir aradan sonra Cumhuriyet coşkusunu yeniden burada, vatandaşlarımızın en yoğun yaşadığı bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz. Hepinizin bu akşam buraya gösterdiği ilgi, coşku ve birlik duygusu, Cumhuriyetimizin yurt dışında da ne kadar güçlü yaşadığını bir kez daha kanıtlıyor." diye konuştu.

İsviçre'de nüfusu 200 bine yaklaşan mensubuyla ülkesini en iyi şekilde temsil eden, üretken, çalışkan ve uyumlu bir Türk toplumuna sahip olduklarını kaydeden Çorman, buradaki her meslekten Türk toplumunun, İsviçre'nin çok kültürlü yapısına değer kattığının altını çizdi.

"Türkiye ile İsviçre arasında kurulan bağlantıların temellerini oluşturuyorsunuz"

Çorman, şunları kaydetti:

"(İsviçre'deki Türk toplumu) Aynı zamanda Türkiye ile İsviçre arasında kurulan bağlantıların temellerini oluşturuyorsunuz. Her birinizin, Türkiye-İsviçre dostluğunun gönüllü elçileri olduğuna inanıyorum. Bu yıl ülkelerimiz açısından başka bir öneme daha sahiptir. Türkiye ile İsviçre arasında 19 Eylül 1925'te Cenevre'de imzalanan Dostluk Antlaşması'nın 100. yılını kutluyoruz. Bu antlaşma, iki hükümet arasında imzalanan sıradan bir belgenin ötesinde, iki halkın barışa, anlayışa ve birlikte yaşamaya olan inancının yazılı ifadesidir. Bu anlayış, 100 yıldır iki ülke ilişkilerine yön veren samimiyetin ve karşılıklı saygının temelini oluşturmuştur."

İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin her zamankinden daha canlı bir şekilde ilerlediğini bildiren Çorman, turizm ve eğitim alanlarında işbirliğinin güçlendiğini söyledi.

Çorman, iki ülke arasındaki ticaret hacminin genişlediğini, kültürel bağların iki toplumu birbirine daha da yakınlaştırdığını vurguladı.

Her alandaki dengelerin çok hızlı değiştiği dünyada, Türkiye'nin, güçlü, samimi ve güvenilir bir potansiyel ortak olarak konumlanmış durumda olduğunun altını çizen Çorman, "Geçmişten gelen bazı haksız ön yargıların kırılması ve kısır politikaların değiştirilmesi ile İsviçre'nin de oldukça kazançlı çıkabileceği farklı alanlardaki yeni ortaklıkların ülkelerimiz arasında kurulması ve geliştirilmesi hiç de zor değildir. Başkonsolosluğumuz bu ilişkileri güçlendirmek, iş insanlarımız ve kurumlarımız arasında yeni köprüler kurmak için buradadır ve çalışmalarına devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Başkonsolos Çorman, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.