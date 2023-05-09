Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan sanık polis, hakim karşısına çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru A.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru A.D, ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık polis memuru A.D, Yıldız'ın ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunması alınan A.D, görevini yapmaya çalışırken böyle bir olaya sebebiyet verdiği için üzgün olduğunu söyledi.

Sanık A.D, "Cansiparane yakalamaya çalıştığımız başka bir dosyanın şüphelilerini adli mercilere intikal ettirmek için son günlerde yoğun mesai harcıyorduk. Yakalamaya çalıştığımız şüphelilerin ne kadar tehlikeli olduğunu belirtmek isterim. Bu kişiler bazen şehir eşkıyası gibi yol kesip, pompalı tüfek teşhir ederek, tehditte bulunarak fütursuzca silahlı gasp eylemleri yapmışlardır. Olay tarihinden önce birkaç kez yakalamaya çalışmışsak da bu kişiler, insanların hayatını tehlikeye atarak, kendi canlarını da düşünmeyerek kaçmak için her türlü tehlikeyi göze almışlardır." ifadelerini kullandı.

"Amacım, yakalamaya çalıştığımız kişileri durdurmaktı"

Olay günü gasp anonsu geldiğini belirten A.D, şüphelilerin yüzlerini tespit etmek için apartman sakini gibi yanlarına yaklaştığını anlattı. A.D, şüphelilerin motosikletle üzerine doğru gelmeye başladıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Kaçmak için her şeyi yapabileceklerini bildiğim için bana da saldırırlar düşüncesiyle silahımı çektim. Sağ tarafımda karanlık bir yola doğru kaçmaya başladılar. Bu sırada bana doğru hamle yapan motosikleti durdurmak amacıyla arka tekere nişan alarak iki el ateş ettim. Peşinden giden motosikletin arka tekerine de durdurmak amacıyla nişan alıp bir el ateş ettim. Daha sonra motosikletin bir kişiye çarptığını gördüm. Silahımı belime koyup, arkadaşlarımı uyararak bu kişinin yanına gittim. Bilincinin yerinde olmadığını fark ettim. Ambulansı aradık. Motosikletin çarpması nedeniyle yere düştüğünü zannettik. Kan izi de görmedik. Amacım, yakalamaya çalıştığımız, uyarılara rağmen durmayan kişileri durdurmaktı. Şahısların gittiği istikamet karanlıktı. Görmediğim bir yöne ateş etmedim. Yakalamaya çalıştığımız kişiler dışında çevrede kimseyi görmedim."

Maktulün annesi Dilek Yıldız ve babası Zekeriya Yıldız, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Cumhuriyet savıcısı, tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin toplanmış olması nedeniyle sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, suç unsurlarının araştırılması bakımından olay yerinde keşif yapılmasına hükmetti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mehkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan iki firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru A.D. ile 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.

Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, sanık A.D'nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş ettiği, bu mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.