Zübeyde Hanım Huzurevi'nde Anlamlı Etkinlik

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Zübeyde Hanım Huzurevi sakinleri için "20 yaşımda olsaydım" temalı etkinlik düzenledi.

Etkinlikte, huzurevi sakinleri tecrübelerini pankartlara yazarak, gelecek nesillere 20'li yaşların önemini anlattı.

Nasihatlerin, hayata dair dilek ve umutların anlatıldığı cümleler, müdürlüğün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yapılan paylaşımlarda, "20 yaşımda olsaydım besi çiftliği kurardım", "Sağlığım için spora başlardım", "Çok çalışır arzu ettiğim hayatı yaşardım", "Yaptıklarımdan pişman olmaz, pişman olacağım şeyler yapmazdım", "Çok pozitif yaşamaya çalışırdım", "Yeniden anne olurdum", "Tekrar İlyas Çalıkoğlu ile evlenirdim" gibi ilgi çekici mesajlar paylaşıldı.