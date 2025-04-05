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Zorunlu Müdafi Ücretleri Elektronik Ortamda Ödenecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemeleri Kanunu kapsamında görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu. Bu sayede süreç daha hızlı ve verimli olacak.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemeleri Kanunu (CMK) kapsamında görevlendirilen avukatlara yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibarıyla Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabileceğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CMK müdafi ücretlerine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Tunç, şunlar kaydetti:

"Yargının üç saç ayağından biri olan savunmayı temsil eden avukatlarımızın mesleki faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar atmaya devam ediyoruz. Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılması amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında barolar tarafından görevlendirilen avukatlarımıza yönelik zorunlu müdafi ücreti ödemelerinin bugün itibarıyla tüm Türkiye genelinde elektronik ortamda yapılabilmesini sağladık. Bu amaçla Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) ile Türkiye Barolar Birliği'nin kullandığı Ulusal Hukuk Ağı Projesi sisteminin entegrasyonunu tamamladık.

Avukatlarımız böylece CMK ödemelerine ilişkin belgeleri UYAP aracılığıyla online sistem üzerinden yükleyebilecek, ödemeler de yine elektronik ortamda sağlanacak. Bu uygulamayla zorunlu müdafi ücretlerinin avukatlarımıza ödenmesi süreci daha hızlı ve verimli bir şekilde tamamlanacak. Barolarımızın ve adliyelerimizin iş yükü ve kırtasiye işlemleri azalacak. Zaman ve maliyet tasarrufu sağlanacak. Elektronik ödeme uygulamasının barolarımız ve avukatlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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