Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kış lastiği kullanımı için yeni tarihleri belirledi. Artık uygulama 15 Kasım'da başlayacak ve 15 Nisan'a kadar devam edecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, artık şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda her yıl 15 Kasım ile takip eden senenin 15 Nisan tarihleri arasında kalan 5 aylık dönemde kış lastiğinin kullanılması zorunlu olacak.

Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Güncel
