Zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvuru yapıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira, ortaklığın giderilmesi, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı hukuk uyuşmazlıklarının giderilmesi için 1 Eylül'de hayata geçirilen zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvurunun yapıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başta kira olmak üzere çeşitli anlaşmazlıklarda zorunlu olan arabuluculuk sistemi hakkında paylaşım yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Eylül'den itibaren başlattığımız başta kira hukukundan doğan uyuşmazlıklar olmak üzere komşuluk hukuku, ortaklığın giderilmesi, tarımsal üretim sözleşmeleri ve kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk sistemi sayesinde taraflar yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl çözüme kavuşuyorlar. Anlaşma sağlanamadığında 2 saatlik arabuluculuk ücreti devlet tarafından karşılanıyor. Anlaşmalar sayesinde taraflar maddi ve manevi olarak yıpranmadan, serbest iradeleri ile aralarındaki uyuşmazlığı sonlandırarak toplumsal barışa hizmet ediliyorlar, hem de yargının iş yükü azalıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, paylaşımında arabuluculuk sistemi ile anlaşan vatandaşların görüntülerine de yer verdi. 1 Eylül'den itibaren ilk 15 günde kira uyuşmazlıklarından kaynaklı 12 bin 1 başvuru, ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı bin 241 başvuru, kat mülkiyeti uyuşmazlıklardan kaynaklı 893 başvuru, komşuluk hukuku uyuşmazlıklardan kaynaklı 114 başvuru, tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklı 68 başvuru olmak üzere yeni alanlarda toplam 14 bin 385 başvuru yapıldı. - ANKARA