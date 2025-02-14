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Zorluklara Rağmen Aşklarıyla Hayata Tutunan Çift

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Bitlis'te, meme kanseri tedavisi gören Pınar ve bedensel engelli Fırat Şişman çifti, birbirlerine olan sevgileriyle hayatın zorluklarını aşıyor. Eşinin hastalığına rağmen her zaman yanında olan Fırat, Pınar'a destek veriyor.

BERFİN SİDAR AŞİT - Bitlis'te meme kanseri tedavisi gören Pınar ve bedensel engelli Fırat Şişman çifti, birbirlerine olan sevgileriyle hayatın zorluklarını aşıyor.

Odun kesmek için 15 yaşında gittiği Ölek köyünde elektrik çarpması sonucu damdan düşerek yaralanan 44 yaşındaki Fırat Şişman, omuriliğindeki kırıklar nedeniyle bir daha yürüyemedi.

Tedavi için gittiği hastanede tanıştığı 40 yaşındaki eşi Pınar ile 11 yıl önce evlenen Fırat Şişman, mutlu bir yuva kurdu.

Üç yıl önce yakalandığı meme kanseri nedeniyle tedavisi devam eden Pınar, hastalığına rağmen hem eşine şefkatle bakarak onun tüm bakım ve ihtiyaçlarını gideriyor hem de ev işlerini yapıyor.

Birbirlerine olan sevgileri ve fedakarlıklarıyla çevrelerindekilere örnek olan Şişman çifti, yaşadıkları zorluklara da birlikte göğüs geriyor.

Fırat Şişman, AA muhabirine, 1996'da çay ocağında çalıştığını ve pazar günü kışlık odun getirmek için köye gittiğini söyledi.

Köyde elektrik çarpması sonucu damdan düştüğünü ve yaralandığını anlatan Şişman, şöyle konuştu:

"O günden bu yana ayaklarım tutmuyor. Tekerlekli sandalyeye bağlı kaldım. 11 yıl önce tanıştığım eşimle bir süre konuştuk ve birbirimize aşık olduk. Ailemizin rızası yoktu. Bizi anlayıp hak verdikten sonra evlenmemizi bizden daha çok istediler. Evlendikten sonra eşim, hayatım, umudum ve nefesim oldu. Evlenmeseydik bu hayatı yaşayamazdım. O benim yaşamım ve her şeyim oldu. Onun sevgisi bana yetiyor. 11 yıldır her şeye birlikte göğüs gerdik. O kadar sıkıntılar yaşadık ama sevgimiz hep üstte kaldı."

Evliliklerinin dördüncü yılında çocuk sahibi olmak istediklerini ve tedavi için gittikleri hastanede yapılan tetkiklerde eşine meme kanseri tanısı konulduğunu belirten Şişman, eşinin Diyarbakır'da ameliyat olduğunu, kemoterapi ve ışın tedavisi gördüğünü dile getirdi.

Eşinin devam eden tedavisi için Diyarbakır'a gidip geldiklerini ifade eden Şişman, eşinin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için dua ettiğini belirtti.

"Ölene kadar birbirimize destek vereceğiz"

Pınar Şişman ise evliliğinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını, her şeye rağmen birbirlerine destek verdiklerini söyledi.

Eşiyle 11 yıl önce tanıştıklarını ve bir süre sonra evlenmeye karar verdiklerini anlatan Şişman, "Ancak ailem istemiyordu. Ailem de razı olduktan sonra evlendik. İyi ki de Fırat ile evlenmiş ve onu sevmişim. 3 yıl önce ameliyat oldum ve göğsümdeki kitle alındı. Eşimin sevgisi olmasaydı bu duruma gelemezdim. O, bana güç verdi. Eşlerin her konuda ölene kadar birlik olması lazım. Hastalığıma ve eşimin engelline rağmen yine de hayata devam ediyoruz. Ölene kadar birbirimize destek vereceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Şener Toktaş - Güncel
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Rusya Çernobil'i vurdu
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