Zorlu PSM, Sahne Arkasını Keşfetme İmkanı Sunan 'Unseen' Turunu Başlattı

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), sahne arkasında merak edilenleri "Unseen" turuyla deneyimleme imkanı sunuyor.

Konsept tasarımı I-AM İstanbul'a ait olan Unseen Tur'un küratörlüğünü Bengü Gün üstlenirken, enstalasyon ve deneyim tasarımı ise sanatçı Bilal Yılmaz imzası taşıyor.

Zorlu PSM Genel Müdürü Filiz Ova, AA muhabirine yaptığı açıklamada onuncu yılı geriden bırakan PSM'nin sahne arkasının sihirli dünyasını izleyiciyle buluşturduklarını dile getirdi.

Yurt dışındaki tüm büyük performans sanatları merkezleri ve konser salonlarında da benzer etkinliklerin yapıldığını aktaran Ova, "Biz de artık 10. yılımızdayız, hatta şu anda 11. yılımıza başlamış bulunuyoruz. Yılların birikimini biz de izleyicimizle paylaşmak istedik ve sanıyorum Türkiye'de de bir ilki gerçekleştirdik." dedi.

Ova, dünyanın ve Türkiye'nin en büyük prodüksiyonlarını, konserlerini ve etkinliklerini konuk ettiklerini belirterek, "Aslında izleyicilerimize bu prodüksiyonları nasıl gerçekleştirdiğimizi, sahne arkamızda neler yaşandığını, sanatçıların anekdotlarını, hatıralarını paylaşıyoruz. Hem bizim için çok heyecanlı hem de sanıyorum bunları öğrenmek izleyicilerimiz için de oldukça heyecan verici." değerlendirmesinde bulundu.

"Sahneye çıkma anının heyecanı oldukça tatlı bir deneyim"

Bu deneyimin ziyaretçiler kadar Zorlu PSM'de çalışanlar için de hala çok etkileyici olduğunu vurgulayan Ova, şunları kaydetti:

"Hem sahne arkasındaki geçmiş ve mevcut hatıralarımızı tekrar gözden geçirmek, hatırlamak hem de sahneye çıkma anının heyecanını yaşayabilmek oldukça güzel ve tatlı bir deneyim. Bir de tabii ki çok büyük bir operasyon ve çok büyük bir çalışma var. Belki sahne önünden bu kadar belli olmuyor ama sahne arkasına geçtiğimizde bunun da izleyiciye yansıdığını düşünüyorum."

Filiz Ova, I-AM İstanbul, Bengü Gün ve Bilal Yılmaz ile oldukça uzun bir hazırlık sürecinden geçtiklerini dile getirerek, 10 yıllık bir geçmişi topladıklarını ve gerçek sahne arkasını yansıtmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Katılımcıların turun gününe göre sahne arkasında sanatçılarla ve prodüksiyon ekipleriyle karşılaşma imkanı bulabildiklerini kaydeden Ova, önceki turlarda bazı izleyicilerin sanatçılarla sahneye çıkıp dekorlarla fotoğraf çektirme imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

Ova, bu deneyimi birebir yaşatabilmek için çalıştıklarının altını çizerek, şunları aktardı:

"Turlar her hafta gerçekleşiyor. Hafta sonları iki seans var ve bir tura maksimum 15 kişiyi alabiliyoruz. 'Unseen Turu'nun gelecek dönemde bir de 'Unseen Extreme Tour'u olacak. Burada da sahne arkasında kimsenin deneyimlemediği, aslında sadece prodüksiyon ekiplerimizin deneyimlediği ve çalıştığı alanlara giriş yapabilecek izleyicilerimiz. Bir tık daha heyecanlı, bir tık daha 'extreme' dediğimiz, farklı alanları gördüğümüz, yükseklere çıkacağımız yeni bir tur tasarlıyoruz. Onu da çok yakında hem duyuracak hem de izleyicilerimizle paylaşacağız."

Unseen Tur hakkında

Yaklaşık 90 dakika süren 5 bin adımlık "Zorlu PSM Unseen Tur" ile misafirler, rehber eşliğinde keşif dolu bir yolculuğa çıkıyor. Tur ile Zorlu PSM'de sahnelenen dev yapımların sahne arkası, sanatçıların bıraktığı izler, hediyeler, hikayeler, fotoğraflar ve birçok anı sanatseverlerin keşfine sunuluyor.

Dünyaca ünlü müzikallerden, dünya çapındaki müzisyenlere ve büyük prodüksiyonlu tiyatrolara kadar pek çok performansın sanatseverlerle buluşmaya devam ettiği mekanda hayata geçirilen turlarda yapımların, konserlerin, tiyatroların nasıl hayat bulduğunu merak edenler, sahne sanatlarının üretim alanları olan sahne arkasını görme imkanı buluyor.

Sanatseverleri yeni deneyimler keşfetmeye davet eden ve "Dünyan Değişsin" mottosuyla 11. sezona başlayan Zorlu PSM, 10 sezonda, 6 milyondan fazla sanatseveri ağırladı. Zorlu PSM içindeki 6 mekanda 2023 yılında 1.104 etkinlik gerçekleştirilirken, bu yıl planlanan bine yakın etkinlik bulunuyor.