Zorlu Coğrafyada Hayat Mücadelesi: Koyun Sürüsü Asma Köprüden Geçiyor

Zorlu Coğrafyada Hayat Mücadelesi: Koyun Sürüsü Asma Köprüden Geçiyor
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Zorlu Coğrafyada Hayat Mücadelesi: Koyun Sürüsü Asma Köprüden Geçiyor
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Avaşin Deresi üzerindeki asma köprüden geçen koyun sürüsü, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte köylülerin zorlu ama geleneksel yolculuğunu gözler önüne serdi.

Zorlu coğrafyada hayat mücadelesi: Avaşin Deresi'ndeki asma köprüden geçen koyun sürüsü kamerada

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Avaşin Deresi'nin üzerindeki asma köprüden geçen koyun sürüsü, etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.

Yayla sezonunun açılmasıyla birlikte Dağlıca köyü sakinleri, koyun sürülerini Avaşin Deresi'nin bereketli yamaçlarına götürdü. Erimiş kar suları ve yağışlarla debisi yükselen derenin üzerindeki asma köprüden geçen koyunlar, adeta bir tablo gibi görüntüler oluşturdu. Köylüler, her yıl olduğu gibi bu yıl da zorlu ama bir o kadar da geleneksel bir yolculuğa çıktıklarını belirterek, "Koyunlarımızı yaylaya götürüp bakımını yapıyoruz. Avaşin Deresi bu sene daha hırçın. Tek geçiş noktamız olan asma köprüyü kullanmak mecburiyetindeyiz. Riskli ama alıştık" dediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - Güncel
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