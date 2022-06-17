Zoom'dan Chrome OS kullanıcılarını üzecek açıklama

Pandemi süreciyle birlikte ivme kazanan Zoom, en çok kullanılan video konferans platformlarından biri haline geldi. Chromebook desteği ile ilgili açıklama yapan Zoom, Chrome OS desteğini keseceğini duyurdu.

Chrome OS kullanıcıları, Zoom uygulamasına erişemeyecek

Birçok kullanıcı, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma için Chromebook satın aldı. Teknoloji sektörü, pandemide en çok kazanç sağlayan pazarlarından biri olarak nitelendiriliyor.

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Konu hakkında açıklama yapan şirket, "Ağutos 2022'den itibaren Chromebook kullanıcıları Zoom uygulamasına erişemeyecek. Uygulamamız resmi olarak desteklenmediği için Play Store üzerinden Chrome PWA için Zoom'u indirebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Birkaç yıldır Chrome OS kullanıcılarına hizmet veren Zoom, diğer işletim sistemlerinde yer alan bazı özellikleri Chromebook sahiplerine sunmadı. Kayda değer bir güncelleme almayan Zoom uygulaması, şirketin farklı yerlere odaklanacağı için kapatılacak.

Google, Ağustos 2020'de Chrome uygulamalarını tüm platformlardan kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu. Windows, macOS ve Linux için Chrome uygulama desteği Haziran 2021'de sona erdi.

Haziran 2022'den itibaren Google, yeni Chrome uygulamalarının kabul edilmeyeceğini açıkladı. Şirket, mevcut tüm uygulamaları Chrome Web Mağazası'nda liste dışı olarak güncelledi.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede hibrit çalışma sistemine geçildi. Çalışanların belirli günlerde ofisi ziyaret ettiği hibrit çalışma, Zoom benzeri video konferans uygulamalarının kullanımında düşüşü engelledi.

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