Zoom'dan Chrome OS kullanıcılarını üzecek açıklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zoom'dan Chrome OS kullanıcılarını üzecek açıklama

Shiftdelete - Güncel
 - Güncelleme:
Zoom'dan Chrome OS kullanıcılarını üzecek açıklama

Popüler video konferans platformu Zoom, Ağustos 2022'den itibaren Chrome OS desteğini sonlandıracağını açıkladı.

Pandemi süreciyle birlikte ivme kazanan Zoom, en çok kullanılan video konferans platformlarından biri haline geldi. Chromebook desteği ile ilgili açıklama yapan Zoom, Chrome OS desteğini keseceğini duyurdu.

Chrome OS kullanıcıları, Zoom uygulamasına erişemeyecek

Birçok kullanıcı, uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma için Chromebook satın aldı. Teknoloji sektörü, pandemide en çok kazanç sağlayan pazarlarından biri olarak nitelendiriliyor.

Meta, gözünü hastanelere dikti! Hassas veriler tehlikede

Konu hakkında açıklama yapan şirket, "Ağutos 2022'den itibaren Chromebook kullanıcıları Zoom uygulamasına erişemeyecek. Uygulamamız resmi olarak desteklenmediği için Play Store üzerinden Chrome PWA için Zoom'u indirebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

Birkaç yıldır Chrome OS kullanıcılarına hizmet veren Zoom, diğer işletim sistemlerinde yer alan bazı özellikleri Chromebook sahiplerine sunmadı. Kayda değer bir güncelleme almayan Zoom uygulaması, şirketin farklı yerlere odaklanacağı için kapatılacak.

Google, Ağustos 2020'de Chrome uygulamalarını tüm platformlardan kademeli olarak kaldıracağını duyurmuştu. Windows, macOS ve Linux için Chrome uygulama desteği Haziran 2021'de sona erdi.

Haziran 2022'den itibaren Google, yeni Chrome uygulamalarının kabul edilmeyeceğini açıkladı. Şirket, mevcut tüm uygulamaları Chrome Web Mağazası'nda liste dışı olarak güncelledi.

ABD ve Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede hibrit çalışma sistemine geçildi. Çalışanların belirli günlerde ofisi ziyaret ettiği hibrit çalışma, Zoom benzeri video konferans uygulamalarının kullanımında düşüşü engelledi.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

Shiftdelete / Güncel

Google Chrome Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.
title