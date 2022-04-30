Zonguldaklılar Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

Zonguldak'ta Trabzonspor taraftarı vatandaşlar şampiyonluk kutlamaları çerçevesinde sokaklara döküldü.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nda Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı müsabaka sonrası şampiyonluk kutlamaları başladı. Kutlamalar çerçevesinde Zonguldaklı vatandaşlar sokaklara döküldü. Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne akın eden çok sayıda vatandaş buradaki meydanda takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Ellerinde meşaleler ve Trabzonspor bayrakları ile şampiyonluk coşkusu yaşayan vatandaşlar müzik eşliğinde horon oynadı. Kutlamalar doğrultusunda Kozlu ilçesinden de çok sayıda vatandaş meydana akın etti. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken havai fişeklerle kutlamalar gece boyu sürdü.

7'den 70'e Trabzonspor taraftarları burada sloganlar atarak takımlarına destek verdi. Kutlamalara Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ve milletvekili Polat Türkmen de eşlik etti. Vatandaşlara kutlamalar çerçevesinde silah kullanılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel