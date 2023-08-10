Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer Şehit Oldu

Kilit harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi açması sonucu, Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28), şehit oldu. 'Pençe Kilit Operasyonu'nda görev yapan uzman çavuş Mustafa Sezer, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateşle yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'İlimiz Kozlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olmuştur. Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz' denildi. EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI Uzman çavuş Sezer'in şehadet haberi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesi'nde yaşayan eşi Aleyna Sezer ile Merkez Mahallesi'ndeki baba ocağında Yasemin-Mehmet Emin Sezer çiftine, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin hem kendi evine, hem de baba evine Türk bayrağı asıldı. Her 2 evin önünde de taziye çadırı kuruldu. 6 aylık bebeği bulunan şehit Sezer'in cenazesi, bugün düzenlenecek askeri törenin ardından getirileceği Zonguldak'ın Yahma Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kilit harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi açması sonucu, Zonguldaklı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28), şehit oldu.

'Pençe Kilit Operasyonu'nda görev yapan uzman çavuş Mustafa Sezer, bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı ateşle yaralandı. Yaralı asker, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Zonguldak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Kozlu ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer, Pençe-Kilit harekat bölgesinde şehit olmuştur. Aziz şehidimiz Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer'e Allah'tan rahmet; kederli ailesi, yakınları, milletimiz ve kahraman ordumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Uzman çavuş Sezer'in şehadet haberi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesi Topbaşı Mahallesi'nde yaşayan eşi Aleyna Sezer ile Merkez Mahallesi'ndeki baba ocağında Yasemin-Mehmet Emin Sezer çiftine, askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Şehidin hem kendi evine, hem de baba evine Türk bayrağı asıldı. Her 2 evin önünde de taziye çadırı kuruldu. 6 aylık bebeği bulunan şehit Sezer'in cenazesi, bugün düzenlenecek askeri törenin ardından getirileceği Zonguldak'ın Yahma Mahallesi'nde toprağa verilecek. (DHA)