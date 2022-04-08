ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor

Filyos Limanında demirlemiş Yavuz sondaj gemisi

Yavuz Sondaj Gemisi'nin sondajı kulesi

Yavuz Sondaj Gemisi'nin vinçleri

Yavuz Sondaj Gemisi'nin gövdesindeki Türk Bayrağı

ZONGULDAK - Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıkıyor.