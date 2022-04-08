ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor - Haberler

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ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor

AA - Selim Bostancı - Güncel
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Filyos Limanında demirlemiş Yavuz sondaj gemisi Yavuz Sondaj Gemisi'nin sondajı kulesi Yavuz Sondaj Gemisi'nin vinçleri Yavuz Sondaj Gemisi'nin gövdesindeki Türk Bayrağı ZONGULDAK - Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol...

Filyos Limanında demirlemiş Yavuz sondaj gemisi

Yavuz Sondaj Gemisi'nin sondajı kulesi

Yavuz Sondaj Gemisi'nin vinçleri

Yavuz Sondaj Gemisi'nin gövdesindeki Türk Bayrağı

ZONGULDAK - Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıkıyor.

ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor

ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor

ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor

AA / Selim Bostancı - Güncel

Türk Bayrağı, Karadeniz, Doğalgaz, Filyos, Güncel, Haberler

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