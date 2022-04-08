ZONGULDAK - Yavuz, Karadeniz'de gaz üretiminin en önemli adımı için yola çıkıyor
AA - Selim Bostancı - Güncel
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Filyos Limanında demirlemiş Yavuz sondaj gemisi Yavuz Sondaj Gemisi'nin sondajı kulesi Yavuz Sondaj Gemisi'nin vinçleri Yavuz Sondaj Gemisi'nin gövdesindeki Türk Bayrağı ZONGULDAK - Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol...
Filyos Limanında demirlemiş Yavuz sondaj gemisi
Yavuz Sondaj Gemisi'nin sondajı kulesi
Yavuz Sondaj Gemisi'nin vinçleri
Yavuz Sondaj Gemisi'nin gövdesindeki Türk Bayrağı
ZONGULDAK - Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğal gaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru yola çıkıyor.