Zonguldak ve Bartın'da Eğitime Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Ara Verildi

(ANKARA) - Zonguldak ve Bartın Valiliklerinden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 günlük ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak ve Bartın Valilikleri'nce x hesabı üzerinden eğitime 1 günlük ara verildiği bildirildi. Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim 2024 Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava koşulları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.