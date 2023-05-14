Zonguldak Valisi Tutulmaz ile Belediye Başkanı Alan oyunu kullandı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için oy verdi.

Vali Tutulmaz, oy kullanacağı Fener Anadolu Lisesi'ne eşi Fatma Tutulmaz ile geldi. Tutulmaz ve eşi, 1210 numaralı sandıkta oyı kullandı.

Tutulmaz, gazetecilere, bugünün demokrasi adına güzel bir gün olduğunu belirterek, "Çok güzel bir seçim kampanyası süreci yaşadık. Herhangi bir sıkıntı olmadan bütün siyasi partilerin temsilcileri, demokrasinin gereği olarak herhangi kavga, gürültü, sataşma olmadan güzel bir kampanya dönemini geçirdiler. Bugün de yine demokrasimizin bir şölenini yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi kentimizde de çok güzel bir ortam var. Şu ana kadar bize yansımış, herhangi bir olumsuzluk yok. Bu güzel ortamı sağlayan Zonguldak halkına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan da eşi Ceyda Alan ile Fener İlkokulu'ndaki 1117 numaralı sandıkta oy kullandı.

Alan, hem kentte hem de ülkede centilmence bir seçim yarışı olduğunu söyleyerek, "İnşallah ülkemiz için en hayırlısı olur. Bugün aynı zamanda Anneler Günü. Başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.