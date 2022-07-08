Zonguldak Valisi Tutulmaz'dan tatil yolundaki sürücülere uyarı Açıklaması

Zonguldak'ta trafik kontrol noktasını ziyaret eden Vali Mustafa Tutulmaz, Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay Orhan Kaş ile "Bayramınız kemerli olsun" kampanyası doğrultusunda Ankara- Zonguldak kara yolunda yer alan trafik uygulama noktasındaki denetimlere katıldı.

Sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazda bulunan Tutulmaz, çocuklara kırmızı düdük ve boyama kitabı hediye etti.

Tutulmaz, gazetecilere, bayram dolayısıyla trafik hareketliliği başladığını, kendilerinin de trafik kontrolü yaptıklarını söyledi.

Vatandaşları trafik kuralları konusunda daha duyarlı olmaya davet eden Tutulmaz, "Kurala uyulduğu zaman trafik kazası olsa bile ölümlü ve yaralı kaza oranı düşüyor. Kazaların aza indirilmesi için hepimize görev düşüyor. Öncelikle sürücülerimizin son derece dikkatli olmaları, alkollü veya dinlenmeden uzun süre araç kullanmamaları, kemer konusunda hassas olmaları gerekiyor." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında yaşanan artışla ilgili de uyarılarda bulunan Vali Tutulmaz, "Çok ciddi yükselme yok ancak hafif hareketlilik var. Vatandaşlarımız hijyen kurallarına dikkat etsinler. Toplum içerisinde kendilerini korumaya çalışsınlar. Sadece koronavirüs için değil, sağlıkla ilgili her alanda vatandaşlarımız daha dikkatli olmalılar." diye konuştu.

Tutulmaz, daha sonra Gazipaşa Caddesi'nde bir araya geldiği esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı.