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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı...

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

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