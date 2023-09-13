Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı...
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Ereğli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçiyle iletişim sağlandığını, 1 işçinin ağır yaralı çıkarıldığını bildirdi.
Kaynak: AA / Güncel