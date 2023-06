Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlama mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Tutulmaz, mesajında, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde Türk milletinin ve kahraman ordunun azim, inanç ve cesaretiyle yürütülerek zaferle taçlandırılan Kurtuluş Savaşı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolunu açtığını, bir milletin bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna neler yapabileceğini dünyaya gösterdiğini belirtti.

Tutulmaz, ülkenin her alanda bağımsız olmasının ardından tüm egemenlik ve hükümranlık haklarının kazanıldığı 1 Temmuz 1926 yılında yürürlüğe giren "Kabotaj Kanunu"nun denizciliğin her geçen gün gelişmesine, ülke için çok önemli olan ekonomik hayatın ve ticaretin büyümesine, canlanmasına, dünya ticaretinde söz sahibi gelişmiş ülkeler ile rekabet ortamının oluşturulmasına büyük katkısı olan önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu aktararak, "Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye yolunda gelişip kalkınmasında etkin bir rolü olan denizcilik sektörüne önem verilmesi, sektörün her geçen gün büyüyüp gelişmesi, dünya deniz ticareti ve taşımacılığında söz sahibi olunarak payımızın yükselmesi gerekli görülmekte, devletimiz bu konuya önem vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tarihimizde yerini almış şanlı Türk denizcilerimizi ve denizlerimizde hayatını kaybeden deniz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, saygıdeğer vatandaşlarımızın ve denizcilerimizin Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyor, saygılar sunuyorum." ifadelerini kullandı.