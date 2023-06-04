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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı

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Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tutulmaz, çevre bilincinin oluşturulması, çevre konusunda sorumluluk duygusunun artırılması, farkındalık yaratılması ve çevrenin zararlı davranışlardan kaçınarak korunması amacıyla Dünya Çevre Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladığını belirtti.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tutulmaz, mesajında, çevre bilincinin oluşturulması, çevre konusunda sorumluluk duygusunun artırılması, farkındalık yaratılması ve çevrenin zararlı davranışlardan kaçınarak korunması amacıyla Dünya Çevre Günü'nün çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladığını belirtti.

Türkiye'de çevre sorunlarının yaşanmaması ve olası çevre sorunlarının çözümüne ilişkin uluslararası düzeyde sürdürülmekte olan bütün çabalara etkin şekilde destek verdiğini aktaran Tutulmaz, "Dünyamızın boğuştuğu iklim değişikliği, çölleşme, kirlilik, ormansızlaşma ve benzeri çevre sorunları insan sağlığı ve güvenliğini tehdit etmekte, doğal dengeyi bozmakta, sürdürülebilir kalkınmayı tehlikeye atmakta ve tüm bu olumsuzluklar bizlere çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri başta olmak üzere pek çok görev ve sorumluluklar yüklemektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Tutulmaz, doğayı ve çevreyi korumanın, gelecek nesillere güzel, temiz ve yaşanılabilir çevre bırakmak için çaba sarf etmenin herkesin ortak görev ve sorumluluğu olduğu kadar bir vatandaşlık görevi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki, temiz, sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir çevre konusunda sorumluluk bilinciyle atacağımız her adım geleceğe sağlıkla ve güvenle ulaşmamızı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün, küresel sorun olan çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın ve çevre bilincinin artmasına vesile olacağına inanıyor, yaşanılabilir temiz çevre için 'Sıfır Atık' derken, Dünya Çevre Günü'nü kutluyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak Valiliği Dünya Çevre Günü Türkiye Güncel Haberler

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