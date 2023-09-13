Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye...
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.
Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.
Kaynak: AA / Güncel