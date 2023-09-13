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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye...

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Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.

Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu, Ereğli'deki maden ocağında patlama olmadığını, tavan çökmesi sonucu göçük meydana geldiğini, göçükte kalan 1 işçiye ulaşmaya çalışıldığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

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