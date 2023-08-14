Zonguldak Valiliğine atanan Hacıbektaşoğlu'ndan veda mesajı

Valiler kararnamesiyle Zonguldak Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu veda mesajı yayımladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, "kadim diyarın güzel insanları, kıymetli Siirtliler" olarak başladığı mesajında, 17 Haziran 2020'de atandığı Siirt'te o tarihten bu yana hizmet etme şerefine nail olduğunu belirtti.

Görev yaptığı süre boyunca Siirt'in güzellikleriyle her daim anılarında olacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Devletin kutsal makamını temsil ederken sizlerden edindiklerimle yeni görevimi de aynı heyecan ve kararlılıkla sürdürmeye çalışacağım. Veysel Karani'nin sabrı, İsmail Fakirullah Hazretleri'nin hatırası, emekle işlenen fıstığı, sevgiyle sunulan balı ve tüm Anadolu'ya örnek misafirperverliğiyle her daim kıymetlim olarak kalacaktır. Siirtli hemşerilerimizin destekleri kent genelinde, eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, enerjiden ulaşıma, kültür turizmden spora kadar pek çok alanda önemli yatırımları ve güzel projeleri hep birlikte hayata geçirdik. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda Siirt, özellikle enerji, tarım ve hayvancılık ile turizm alanlarında cazibe merkezi haline gelecektir. Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zonguldak'a atandım. Bizleri bu göreve layık gören başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. İnsan odaklı hizmet anlayışı ile görev süremiz içerisinde şehit yakını ve gazilerimiz, engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret göstererek, kentin gelişim dinamiklerine uygun projeler üretmeye çalıştık. Göreve başladığım ilk günden itibaren ilimizde huzurlu ve güvenli bir ortam sağlamanın gayreti içinde bulundum. Siirt ilimizin bölgede huzur adası konumunda olmasında alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra Siirt halkının verdiği yardım ve desteklerin katkısı büyüktür. Valilik görevim süresince yürüttüğümüz bütün projelerde desteğinden dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Helallik diliyor, Zonguldak'ta kapımızın ve gönlümüzün tüm Siirtli açık olduğunu ifade etmek istiyorum."